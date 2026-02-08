Tras revelarse nuevos archivos de Jeffrey Epstein y más nombres, se ha reavivado la teoría viral que involucra a Mark Tramo y la supuesta clonación de Britney Spears.

Y es que en redes sociales circula una afirmación falsa de que los archivos de Epstein revelan que Britney Spears fue clonada, lo cual revive teorías conspirativas sobre la cantante desde su conservaduría del 2008 al 2021.

La teoría conspirativa que involucra a Britney Spears clonada, Jeffrey Epstein y Mark Tramo

Después de que se desclasificaran varios archivos de Jeffrey Epstein, en redes sociales se ha estado reavivando una teoría que se hizo viral en la década del 2010 que involucraba a Britney Spears y Mark Tramo.

Pues aseguraban que Britney Spears había sido clonada tras someterse a una investigación de Mark Tramo; de acuerdo a los archivos, Tramo habría enviado a Jeffrey Epstein un correo en donde afirmaba que buscaba fondos para un “proyecto” relacionado con Britney Spears y mencionando temas como la custodia de sus hijos.

Archivos Epstein reviven teoría conspirativa sobre la clonación Britney Spears a cargo de Mark Tramo (Especial )

El correo electrónico mostrado, el cual data del año 2011, solo menciona un proyecto de investigación en neurociencia musical con posible apoyo de Spears, el cual fue retrasado por su batalla de custodia infantil.

Asimismo, en los documentos públicos de los Epstein Files, archivo 029516 disponible en repositorios de correos liberados, Mark Tramo escribió a Epstein sobre Kanye West y la bipolaridad, no sobre clonación ni un plan para Britney Spears.

El contenido de Tramo en el correo para Epstein está más ligado a una convicción académica sobre comportamiento de celebridades y no a conspiraciones relacionadas con Spears.

Es decir que no hay una mención a clonación en el documento sobre Britney Spears , aunque verificaciones independientes confirman que los archivos Epstein citan a la famosa en 115 veces por conexiones sociales, pero no hay evidencia de experimentos ilícitos.

Jeffrey Epstein (Especial)

Cabe mencionar que Mark Tramo ha aparecido en algunas menciones de los correos de Jeffrey Epstein que han sido desclasificados en los nuevos archivos; de hecho, su perfil profesional fue retirado del sitio web de UCLA tras recibir atención mediática por esas menciones.