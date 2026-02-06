El nombre de Borge Brende ha cobrado relevancia mediática por la investigación abierta por el Foro Económico Mundial para revisar sus contactos pasados con Jeffrey Epstein.

¿Quién es Borge Brende?

Borge Brende es un político y economista noruego con una larga trayectoria en gobiernos y organismos internacionales.

Desde 2017 es el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, la organización con sede en Davos, Suiza, conocida por reunir cada año a líderes políticos, empresariales y académicos de todo el mundo.

Borge Brende (U.S. Department of State)

¿Cuántos años tiene Borge Brende?

Borge Brende nació el 25 de septiembre de 1965; actualmente tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Borge Brende?

Borge Brende está casado con Torild Brende.

¿Qué signo zodiacal es Borge Brende?

Borge Brende nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Borge Brende?

Borge Brende es padre de dos hijos. Los nombres y las identidades de ambos están fuera del ojo público.

¿Qué estudió Borge Brende?

Borge Brende estudió las licenciaturas de Economía, Derecho e Historia en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) en Trondheim.

¿En qué ha trabajado Borge Brende?

Como político y diplomático noruego, Borge Brende ha desempeñado los siguientes cargos:

Líder de los Jóvenes Conservadores (de 1988 a 1990)

Primer vicepresidente del Partido Conservador (de 1994 a 1998)

Miembro del parlamento noruego (de 1997 a 2009)

Ministro de Medio Ambiente (de 2001 a 2004)

Ministro de Comercio e Industria (de 2004 a 2005)

Ministro de Asuntos Exteriores (de 2013 a 2017)

Borge Brende (Tore Sætre)

Borge Brende será investigado por vínculos con Jeffrey Epstein

El Foro Económico Mundial abrió una investigación independiente para revisar los vínculos de Børge Brende con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto.

La revisión busca aclarar correos electrónicos y mensajes de texto entre Brende y Epstein, revelados tras la difusión de más de 3 millones de archivos relacionados con la red del magnate estadounidense.

Brende cenó con Epstein hasta en 3 ocasiones en Nueva York y mantuvo contacto con él hasta poco antes de su arresto en 2019.

Brende afirmó a Klaus Schwab sobre sus contactos con Epstein, pidió disculpas públicas y reconoció que debió investigar mejor su historial.