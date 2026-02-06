El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó el 5 de febrero un nuevo bloque de archivos del caso Epstein. En ellos, se reveló una posible conexión con El Vaticano.

Lo anterior debido a que entre los cerca de 3 millones de nuevos documentos que fueron liberados, el nombre de la santa sede aparece en varias oportunidades.

Hacker vinculado a a Epstein tenía ciudadanía vaticana

En apego a las órdenes de las autoridades judiciales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia liberó el 5 de febrero un tercer bloque de archivos del caso Epstein.

En los nuevos documentos se mencionan elementos como una vivienda que el inversor tenía en Nuevo México, así como un supuesto nexo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Sin embargo, uno de los temas que más ha llamado la atención es el de la posible conexión de de Epstein con El Vaticano, pues se menciona que un hacker cercano al millonario tenía esa ciudadanía.

El Vaticano (GABRIEL BOUYS / AFP)

Al respecto, en uno de los documento del FBI se apunta que el “hacker personal de Epstein”, supuestamente contaba con pasaportes de Irán, Israel y de la Ciudad de El Vaticano.

Dado que la ciudadanía vaticana es exclusiva de cardenales o miembros del servicio diplomático, se especula con la posibilidad de que el hacker sea parte de la santa sede.

Sin embargo, en otros documentos se menciona que el colaborador de Epstein responde al nombre de Vincenzo Iozzo, quien ya ha sido como un experto en tecnología que es ajeno a El Vaticano.

¿Jeffrey Epstein vivió en El Vaticano?

Si bien el tema del “hacker de Epstein” con pasaporte de El Vaticano ha acaparado la atención de los medios, en los archivos revelados hay otro tema que podría parecer todavía más extraño.

Se trata un correo electrónico emitido el 14 de mayo de 2015 en el que se mencionan una serie de reparaciones que se hicieron en una de las residencias de Epstein.

En otro e-mail, el propio Epstein explica las reparaciones que solicitó, pero menciona que “cuando vivió con el papa Juan Pablo II en El Vaticano", vio columnas que habrían sido obtenidas en guerras.

No obstante, no se cuenta con una explicación sobre la posibilidad de que el inversor acusado de liderar una poderosa red de tráfico sexual, haya vivido en El Vaticano, como se menciona.