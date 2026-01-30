El nombre de José María Aznar figura tres veces en recibos de envíos realizados por Jeffrey Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell durante 2003 y 2004 documentados.

El primer paquete fue remitido en septiembre de 2003, cuando aún era presidente, desde Nueva York al Palacio de la Moncloa, en Madrid oficial.

Envíos documentados y menciones a José María Aznar oficiales en archivos de Jeffrey Epstein

Los recibos indican un envío pequeño, gestionado por FedEx, con un costo de 32.62 dólares, dirigido a “Presidente y Ana Aznar” según documentos desclasificados.

Un correo electrónico incluido muestra una dirección vinculada a la Fundación FAES, atribuido al hijo del expresidente y firmado “Besos, Jose” según archivo consultado.

José María Aznar, ex presidente de Gobierno de España (Fb: José María Aznar López)

El segundo envío ocurrió en mayo de 2004, cuando José María Aznar ya no residía en Moncloa tras dejar el poder oficialmente entonces registrado.

Epstein y Maxwell pagaron 49.87 euros por remitir un paquete al despacho de la calle Juan Bravo, sede de FAES en Madrid según recibos.

Fuentes del entorno de José María Aznar aseguran que desconoce los envíos, no conoce a Jeffrey Epstein, informó Javier Casqueiro tras consultas periodísticas recientes.

La revelación del archivo Jeffrey Epstein expone 3 millones de documentos, entre fotografías, vídeos y papeles financieros, difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense.

Entre la documentación aparecen agendas, recibos y albaranes de envíos vinculados a negocios financieros, sin interpretarse como lista de clientes ni conductas inapropiadas alguna.

Del mismo modo, cabe señalar que la aparición de los nombres de José María Aznar y esposa en los archivos Epstein no los relaciona directamente con actos ilícitos de los que se le acusó al magnate.