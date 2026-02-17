Congreso de Nuevo México anuncia investigación a rancho ligado a Jeffrey Epstein; buscarán a quienes se hayan hospedado en el lugar conocido como Rancho Zorro.

Recientemente se publicaron documentos con testimonios de presuntos abusos a niñas y mujeres ocurridos en diversas propiedades de Jeffrey Epstein.

Estos sucesos llevaron a las autoridades de Nuevo México a solicitar una lista con nombres de quienes hayan acudido al Rancho Zorro, así como la identidad de policías que estaban enterados de lo que ocurría en el lugar.

Autoridades de Nuevo México investigan rancho relacionado con Jeffrey Epstein

Legisladores de Nuevo México solicitaron una investigación sobre las actividades y visitantes del Rancho Zorro, lugar donde Jeffrey Epstein solía llevar invitados.

Dicha solicitud se hizo el martes 17 de febrero, luego de que cuatro miembros de la Cámara de Representantes estatal argumentaran que en este lugar se pudo facilitar la comisión de delitos de abuso y tráfico sexual.

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

Además, autoridades quieren saber por qué Jeffrey Epstein no fue registrado como delincuente sexual en Nuevo México, tras ser declarado culpable en 2008.

Esta situación hace sospechar a autoridades de Nuevo México que hubo actos de corrupción entre funcionarios públicos relacionados con el caso del delincuente.

Republicanos y demócratas del Capitolio de Nuevo México votaron de forma unánime para crear un comité especial para investigar a fondo las denuncias de sucesos ocurridos en este rancho.

El Rancho Zorro es una propiedad de más de 3 mil hectáreas, el cual cuenta con un helipuerto y pista de aterrizaje.

Archivos mencionan casos de abuso en el rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México

Documentos del caso de Jeffrey Epstein revelan posibles abusos ocurridos en Rancho Zorro, incluso existe el testimonio de una mujer que testificó en el juicio de Ghislaine Maxwell, cómplice del agresor.

La presunta víctima narra que en 1996, cuando tenía 14 años, Jeffrey Epstein comenzó a abusar de ella en Nueva York y en el Rancho Zorro de Nuevo México.

El diario The Guardian reveló que el Rancho Zorro fue comprado por una persona cercana a Donald Trump tras la muerte de Jeffrey Epstein.