A través de redes oficiales, se dio a conocer un comunicado oficial del Dalai Lama, Tenzin Gyatso, el cual niega cualquier vínculo con Jeffrey Epstein, respondiendo a las menciones en los recientes archivos desclasificados que lo citan 169 veces.

“Algunos informes recientes de los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘archivos Epstein’ intentan vincular a Su Santidad el Dalai Lama con Jeffrey Epstein” Comunicado del Dalai Lama

En el comunicado dirigido a medios de comunicación y usuarios en redes sociales, afirma que no hubo reuniones ni interacciones autorizadas entre el Dalai Lama y Jeffrey Epstein.

Dalai Lama niega reuniones con Jeffrey Epstein tras ser mencionado recientemente en los archivos desclasificados

Tal y como se dio a conocer, a través de sus redes sociales y cuentas oficiales, el Dalai Lama negó cualquier tipo de relación o reunión con Jeffrey Epstein después de que su nombre fuera mencionado en los archivos recientemente desclasificados.

“Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se reunió con Jeffrey Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre de Su Santidad”. Comunicado del Dalai Lama

El comunicado en donde el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, desmiente cualquier vínculo, relación o reunión con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue emitido este 8 de febrero de 2026 desde su oficina en Dharamsala, India.

Por como ya se mencionó, su nombre hasta en 169 ocasiones; sin embargo, las menciones solo se limitan a correos electrónicos y agendas de 2012, en donde aparentemente Epstein intentaba coordinar encuentros y asistir a eventos con el líder espiritual.

No obstante, usuarios en redes sociales como X han mostrado escepticismo hacia la negación del Dalai Lama, e incluso hay quien revivió el controvertido video del 2019 donde el Dalai Lama pide a un niño “chupar su lengua”.