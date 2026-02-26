Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), ha renunciado inmediatamente este 26 de febrero, tras una investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Mi tiempo aquí, de ocho años y medio, ha sido profundamente gratificante”. Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial

De acuerdo a fuentes como Reuters y The New York Times , Børge Brende, exministro noruego de Exteriores y figura clave en el WEF desde 2017, renunció ante el escrutinio por supuestas conexiones con Epstein.

Børge Brende renuncia al Foro Económico Mundial tras una investigación interna

Tal y como se dio a conocer, el CEO y presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, renunció de manera inmediata a su cargo tras una investigación interna sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La decisión llega semanas después de que el WEF lanzara una investigación independiente a inicios de febrero, sobre sus contactos pasados con Jeffrey Epstein.

“Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y constituyentes, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones” Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial

De acuerdo con documentos revelados en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelaron las conexiones de Brende con Epstein, el financista convicto por tráfico sexual, pues el nombre de Brende aparece decenas de veces.

Según se dio a conocer, los mensajes entre Brende y Epstein datan del 2018 al 2019, y muestran interacciones cordiales como agradecimientos por cenas y discusiones sobre Davos.

Se reveló que Brende tuvo al menos 3 cenas de negocios con Epstein, además de más de 100 intercambios por email y mensajes de texto, incluso después de la condena de Epstein en 2008 por solicitar prostitución de una menor.

Esto generó escrutinio y disrupción en la planificación de sucesión del WEF; la dimisión de Børge Brende ocurre en medio de cambios en el liderazgo del Foro Económico Mundial, incluyendo la salida de Klaus Schwab en 2025.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues usuarios exigen más investigaciones a figuras asociadas con Epstein, destacando críticas a la élite global.