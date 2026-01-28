Un grupo de estudiantes universitarios se enfrentaron a la presidenta interina Delcy Rodríguez para exigirle la liberación de presos políticos en Venezuela.

A través de un un video difundido en redes sociales, se observa el momento en el que los estudiantes se acercan a Delcy Rodríguez durante un recorrido por las calles de Caracas, para pedirle que libere a los presos políticos que han sido capturados en el régimen chavista.

Delcy Rodríguez pide detener “manipulación” ante exigencia para liberar presos políticos en Venezuela

Este martes, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más importante del país, enfrentaron a Delcy Rodríguez, a quien le exigieron que gestione la liberación de presos políticos como ocurrió con Juan Pablo Guanipa.

Estas protestas estuvieron lideradas por Miguel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios UCV, quien instó a que se cumplan los procesos de excarcelaciones que dieron inicio el 8 de enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por soldados de Estados Unidos.

Estudiantes se enfrentan a Delcy Rodríguez por liberación de presos políticos en Venezuela (Especial)

En el video difundido por el propio líder estudiantil, le señalan a Delcy Rodríguez que suman más de 200 presos políticos en Venezuela que están sufriendo, entre los que se encuentran varios compañeros y profesores universitarios.

En su mensaje, piden a la presidenta interina que “se ponga la mano en el corazón” y piense en el dolor de las familias, quienes señalan solo buscan volver a ver a sus seres queridos.

Ante estas acciones, Delcy Rodríguez expresa a los estudiantes que: “ya basta de mentir, ya basta de manipulación”, rechazando algún pronunciamiento por los presos políticos.

Por el contrario, la encargada del gobierno venezolano aseguró que el país “sufrió una agresión militar”, para posteriormente retirarse abruptamente del lugar sin finalizar el diálogo con los estudiantes.