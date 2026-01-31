Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció que se busca instituir una Ley de Amnistía y el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más temidos de este país.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ha sido señalado como un centro de tortura, represión y abusos, aunque no fue construido para eso. Te contamos su historia.

La historia de El Helicoide en Venezuela, el centro de detención más temido del país podría ser cerrado

El Helicoide comenzó a ser construido durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con el objetivo de ser un megacomplejo comercial futurista.

Tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, la construcción del complejo fue detenida y el edificio, cuya estructura helicoidal era única, se abandonó hasta deteriorarse.

En los años 1970, El Helicoide fue ocupado por personas sin hogar y, más tarde, el gobierno de Venezuela empezó a instalar organismos oficiales allí, como la dirección de Servicios de Inteligencia.

Con el paso de los años, principalmente durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, El Helicoide se consolidó como un centro de detención clave para activistas, periodistas y opositores del régimen.

El Helicoide: la historia del centro de detención más temido de Venezuela (Redes sociales)

Organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas han recabado testimonios de exdetenidos, quienes denuncian tratos crueles y torturas como:

Palizas

Electroshocks

Suspensión por las extremidades

Asfixia con bolsas

Ingerir o respirar sustancias repulsivas a la fuerza

Confinamiento prolongado en condiciones extremas

Aislamiento

Celdas improvisadas sin luz, agua o camas

El Helicoide se convirtió en un símbolo de la represión política en Venezuela, vinculado a la crisis de derechos humanos en el país y utilizado para intimidar y silenciar la disidencia.