Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, fue liberado en Venezuela, confirmó en video el propio excandidato presidencial en las elecciones 2024.

“Se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, Mi yerno” Edmundo González Urrutia. Excandidato presidencial en Venezuela

Edmundo González dijo que esta no es un historia solamente personal sino que hay muchos hombres y mujeres privados de la libertad por razones políticas, es decir presos políticos.

Así lo dijo en el marco de las lentas liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro y el control de Donald Trump sobre Venezuela.

Edmundo González seguirá pidiendo la liberación de presos políticos

Para Edmundo Gonzalez, la liberación de su yerno no borra lo ocurrido y, por el contrario, se convierte en una exigencia de libertad para todos los presos políticos.

“Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición” Edmundo González Urrutia. Excandidato presidencial en Venezuela

Y es que dijo que cada día que pasa se prolonga la violación a su libertad, sin garantías y sin un debido proceso.

También dijo que en muchos de esos casos no hay ni “verdad” y lo que en muchas familias predomina es el silencio respecto a la situación de su familiar.

Por ello, prometió que seguirá trabajando por quienes aún siguen privados de la libertad para lograr que esta no sea una concesión sino un derecho efectivo para todos.

Esposa de Rafael Tudares también confirma liberación

La esposa de Rafael Tudares, Mariana González de Tudares, dijo que después de 380 días de injusta detención, su esposo ya está en casa.

Agradeció a quienes la apoyado desde el 7 de enero de 2025, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También dijo que van a seguir esperando la libertad de muchos presos políticos que han sido detenidos de manera arbitraria.

Yerno de Edmundo Gonzalez tampoco podrá dar declaraciones a medios tras ser liberado

De acuerdo con el oficio de liberación que se le dio, el excarcelado Rafael Tudares no podrá dar declaraciones a medios de comunicación tal como ha ocurrido con otros presos políticos.

De la misma manera, también se señala en el documento que su liberación es una “medida cautelar sustitutiva”.

El yerno de Edmundo González fue llevado a la embajada de Suiza en Venezuela para ser liberado, antes de llegar a casa con su familia, según reportes.