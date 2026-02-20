La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero la histórica ley de amnistía para la liberación de cientos de presos políticos, tras solicitud de Delcy Rodríguez.

En enero de 2026, la presidenta Delcy Rodríguez anunció la creación de la ley de amnistía para liberar presos políticos, de manera que la libertad no se viera opacada por la venganza.

Venezuela aprueba histórica ley de amnistía para liberar presos políticos

El parlamento de Venezuela aprobó la ley de amnistía para liberar a presos políticos; sin embargo, esta tendrá excepciones para quienes hayan cometido una falta grave a la vida humana como:

Narcotráfico

Homicidio

De acuerdo con la información, la ley de amnistía se habría aprobado por unanimidad y pone fin a la huelga de hambre que iniciaron los familiares de los presos políticos de Venezuela.

Tras la detención de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez comenzó un proceso de excarcelamiento previo a proponer al Poder Legislativo la creación de una ley de amnistía.

Diversas organizaciones no gubernamentales señalan que, pese a que se han liberado 448 presos políticos, aún quedan 644 personas encarceladas en Venezuela por venganza .

Cabe mencionar que junto al anuncio de la ley de amnistía, Delcy Rodríguez dio a conocer que el Helicoide, una de las cárceles más temidas de Venezuela, sería cerrada definitivamente.