Familiares de presos políticos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre indefinida el pasado 14 de febrero de 2026. Tal y como puede verse en imágenes y videos, se encadenaron frente a la cárcel de Zona 7 en Caracas para exigir la liberación total de detenidos.

Esta protesta surge tras la excarcelación de 17 presos políticos el viernes anterior en Venezuela, considerada insuficiente por los manifestantes.

Familiares exigen la liberación de los 33 presos políticos restantes

Se dio a conocer que el pasado 14 de febrero, familiares de presos políticos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre para exigir su liberación.

La huelga de hambre empezó el pasado sábado 14 de febrero a las 6:00 a.m. en las afueras del centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7 en Boleíta, Caracas.

Ellos demandan el cumplimiento de promesas gubernamentales de libertad para los 33 presos políticos restantes.

Aunque el gobierno venezolano confirmó las liberaciones parciales sin respuesta directa a la huelga, el evento ya ha generado una cobertura mediática amplia en todo el mundo y, por su puesto, críticas en redes sociales, en donde destacan las tensiones políticas persistentes en el país.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó las liberaciones de los presos políticos en el marco de la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez y tras la salida de Maduro en enero 2026.

Pero, las familias y organizaciones opositoras consideran que es insuficiente y “por cuentagotas”, por eso mantienen la presión con la huelga de hambre y las cadenas.