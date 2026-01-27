Donald Trump se pronunció vía Truth Social por la rápida excarcelación de presos políticos en Venezuela.

“¡Me gustaría dar las gracias a la dirigencia de Venezuela por acceder a este potente gesto humanitario!” Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos agradeció a las autoridades venezolanas por tal logro; sin embargo, las cifras del gobierno no coinciden con las de ONG Foro Penal.

Donald Trump espera un aumento en la liberación de presos políticos en Venezuela

Donald Trump se dijo satisfecho con el ritmo acelerado con el que Venezuela respondió a la liberación de sus presos políticos.

Del mismo modo, el mandatario republicano confió que en próximas semanas la cifra de liberados aumente todavía más.

“Me satisface informar de que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo rápido y ese ritmo aumentará próximamente” Donald Trump

Donald Trump (Alex Brandon/AP / AP)

ONG Foro Penal señala cifras infladas de Venezuela tras liberación de presos políticos

El pasado viernes, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que han tenido lugar más de 600 excarcelaciones desde el 24 de diciembre.

Esta cifra fue confirmada por Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, este lunes en el marco de las felicitaciones de Donald Trump.

Sin embargo, estas cifras no coinciden con las de ONG Foro Penal. Según la organización, solo han confirmado la liberación de 156 personas desde el 8 de enero.

Por si fuera poco, informaron que las personas liberadas quedaron en un limbo legal debido a que no se les han retirado los cargos en su contra .

Más informes de la ONG Foro Penal señalan que 780 personas continuan detenidas.

Delcy Rodríguez descarta liberar a presos por narcotráfico y homicidio (Eduardo Díaz)

Por su parte, Delcy Rodríguez ha señalado que busca una llamada con Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lo anterior con el propósito de que las cifras de personas excarceladas sean confirmadas.