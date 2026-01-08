Venezuela anunció que liberará a presos políticos venezolanos y extranjeros a partir del jueves 8 de enero.

Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien señaló que el proceso de excarcelación estas “ocurriendo en este mismo momento”.

Además, resaltó que este hecho debe ser considerado como un gesto del gobierno bolivariano para “la búsqueda de la paz”.

Por este hecho, José Ramón López Beltrán se expresó sobre la necesidad de defender la soberanía “aún cuando incomoda a los poderosos”, lo que desató las críticas de usuarios en redes sociales.

Sin embargo, el tema escaló cuando la IA de X, Grok, emitió una crítica solicitada por un usuario, en la que llama al hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ‘nepobaby’ y le “reclama” defender la soberanía “desde su mansión en Houston, Texas, Estados Unidos.

Información en desarrollo…