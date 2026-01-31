Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció que su administración tiene intención de implementar una Ley de Amnistía para todos los presos políticos en este país.

La presidenta Delcy Rodríguez habría ordenado la Ley de Amnistía “para favorecer la convivencia” y el respeto, además de garantizar que nadie vaya a prisión por venganza.

Delcy Rodríguez anuncia Ley de Amnistía para presos políticos en Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

Este viernes 30 de enero, Delcy Rodríguez anunció que habrá una Ley de Amnistía general para presos políticos en Venezuela, para que no se imponga la violencia o la venganza a la libertad.

“Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”. Delcy Rodríguez

La presidenta Delcy Rodríguez señaló que ella ha dado la orden de la Ley de Amnistía, aunque la decisión final para su redacción y aprobación será de la Asamblea Nacional.

La organización Foro Penal señaló que hasta el momento se han liberado a 711 personas, entre ellas presos políticos como:

Cabe aclarar que la Ley de Amnistía no favorece a aquellas personas que están encarceladas por delitos de homicidio, narcotráfico y relacionados, pues serían una falta grave a la vida humana.