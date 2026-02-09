Se ha dado a conocer que el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, ha sido detenido una vez por el régimen de Venezuela más después de su excarcelación.

No obstante, en redes sociales han asegurado que el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa en realidad sufrió de un “secuestro” tras su detención por parte del gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Ministerio Público de Venezuela se atribuye la detención del opositor Juan Pablo Guanipa

Se dio a conocer que se detuvo al opositor Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación el 8 de febrero de 2026, acción que el Ministerio Público de Venezuela se atribuyó mediante un comunicado oficial.

Un comunicado del Ministerio Público de Venezuela, se atribuye la detención del opositor Juan Pablo Guanipa (Ministerio Público Venezuela )

Cabe mencionar que Guanipa ha sido un aliado clave de María Corina Machado y fue arrestado inicialmente en mayo de 2025 por presuntos vínculos con conspiraciones sin pruebas.

Juan Pablo Guanipa cumplía medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida, mismas que no violó según documentos judiciales; pero pese a esto, fue detenido una vez más.

Hijo de Juan Pablo Guanipa confirma detención de su padre en video

En un video subido a las redes sociales, el hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, denuncia el secuestro de su padre por parte de unos 10 hombres armados sin identificación, ocurrido a las 11:45 p.m. durante una actividad en Venezuela el pasado 8 de febrero.

En dicho video, el hijo de Juan Pablo Guanipa exige un proceso legal inmediato, y ha responsabilizado al régimen por cualquier daño que su padre sufra pues detalló cómo fue el arresto violento de su padre por hombres armados sin uniforme, horas después de su excarcelación el 8 de febrero de 2026.

Esta orden de liberación de Juan Pablo Guanipa, solo imponía su presentación periódica cada 30 días y prohibición de salida del país, sin restricciones a declaraciones públicas, lo que ha generado acusaciones de detención arbitraria por parte del gobierno de Delcy Rodríguez.

María Corina Machado exige liberación imediata de Juan Pablo Guanipa

Tras darse a conocer del nuevo arresto de Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación, ha hecho que líderes como María Corina Machado alerten sobre un “secuestro” y exijan su liberación inmediata, intensificando la crisis política en Venezuela.

Pues en sus redes sociales, la ganadora del Premio Noberl de la Paz, denunció el secuestro de Juan Pablo Guanipa, líder opositor y aliado clave de Vente Venezuela, en Caracas:

“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata” María Corina Machado