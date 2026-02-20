Los familiares de presos políticos en Venezuela pusieron fin a la huelga de hambre tras la aprobación de la Ley de Amnistía, medida que había solicitado Delcy Rodríguez.

De acuerdo con la información, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para liberar presos políticos por unanimidad el pasado jueves 19 de febrero.

Exigen la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela (Ariana Cubillos / AP Photo / AP)

Levantan huelga de hambre en Venezuela tras aprobación de la Ley de Amnistía

El pasado 14 de febrero de 2026, familiares de presos políticos en Venezuela se encadenaron frente a la cárcel de Zona 7 en Caracas como parte de una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos.

Tras la aprobación de Ley de Amnistía, las personas que protestaban celebraron que pronto liberarán a los presos políticos en Venezuela y anunciaron el fin de la huelga de hambre.

Cabe mencionar que la Ley de Amnistía excarcelará a todas las personas que fueron detenida en la crisis política entre 2002 y 2025, pero hay excepciones para otorgar la libertad.

Los reportes indican que la Ley de Amnistía excluye a todos aquellos que promovieron o participaron en acciones armadas contra Venezuela, así como los que cometieron violaciones a los derechos humanos como: