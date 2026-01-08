El opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado este jueves 8 de enero, a pocas horas después de que el gobierno de Venezuela anunciara que comenzaría a liberar presos políticos.

Pese a que en un principio no se especificó la cantidad ni quienes serían liberados, recientemente se dio a conocer que Juan Pablo Guanipa está entre los presos políticos excarcelados.

Liberan a Juan Pablo Guanipa, opositor y preso político en Venezuela (Redes sociales)

Juan Pablo Guanipa, opositor y preso político en Venezuela, habría sido liberado

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que liberarían a un “número importante” de presos políticos y el proceso de excarcelación inició desde este jueves 8 de enero.

Elyangélica González, periodista de Venezuela, habría confirmado que Juan Pablo Guanipa, el líder opositor más reconocido tras María Corina Machado, fue liberado a las 13:29 horas.

Juan Pablo Guanipa fue detenido el pasado 23 de mayo de 2025 y cumpliría 8 meses como preso político en Venezuela por ser opositor del régimen de Nicolás Maduro.

Hasta el momento no se conoce su estado de salud actual, su hijo Ramón Guanipa advirtió que Juan Pablo Guanipa tiene resistencia a la insulina y padece hipertensión.

De acuerdo con la prensa venezolana, estos son los nombres de presos políticos que han sido liberados, aunque aún no hay fotos o videos que lo confirmen: