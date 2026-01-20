La galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció durante una reunión con el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, que la represión en Venezuela continúa.

“No es cierto que hayan liberado a todos los presos políticos [...] No hay derecho para actuar de forma tan cruel”

María Corina Machado también denunció la existencia de centros de tortura e intimidaciones contra presos políticos y sus familiares, por lo que solicitó la intervención de la OEA (Organización de los Estados Americanos).

María Corina Machado denuncia ante la OEA que la represión continúa en Venezuela

María Corina Machado solicita el respaldo de la OEA para restablecer la democracia en Venezuela

En su reunión con el Secretario General de la OEA, la opositora María Corina Machado también abordó la urgencia de “avanzar en la democracia de Venezuela”, lo que implicaría la destitución de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

“Coincidimos en la absoluta necesidad de priorizar el bienestar y los derechos de los venezolanos e iniciar sin demora la reinstitucionalización democrática de la nación”

A través de sus redes sociales, María Corina Machado señaló que planteó ante la OEA realizar una transición en Venezuela, con pilares sólidos de justicia, solidaridad, prosperidad y libertad para todos.

Asimismo, señaló que una “Venezuela libre, segura y democrática” será el mejor aliado del hemisferio: “nuestro reingreso al Sistema Interamericano será el mayor testimonio de nuestro compromiso con los valores de la OEA”, dijo.

Sobre este asunto, el Secretario General de la OEA dijo que coincidió con María Corina Machado con respecto a la importancia de respetar los principios democráticos, los derechos humanos y la voluntad del pueblo.

Reafirmé que la OEA está lista para brindar su apoyo en beneficio del pueblo venezolano. Seguiremos monitoreando de cerca los acontecimientos, en coordinación con líderes de toda la región, para evaluar los próximos pasos.

En la parte final de su mensaje, el secretario general de la OEA hizo un llamado a las autoridades actuales en Venezuela -dirigido por Delcy Rodríguez- para que faciliten la liberación total de todos los presos políticos.