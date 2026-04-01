El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara un anuncio sobre Irán tras prever el fin de la guerra.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán cambiaría de rumbo luego de varias semanas de ataques.

Donald Trump dará anuncio sobre Irán tras prever fin de la guerra

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló en redes sociales que Donald Trump dará un anuncio sobre Irán.

El mensaje que emitirá el presidente de Estados Unidos será el miércoles 1 de abril 2026 a las 7:00 de la noche (tiempo del centro de México).

“Mañana por la noche, el presidente Trump se dirigirá a la nación para brindar una importante actualización sobre Irán.” Karoline Leavitt

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

El anuncio de Trump llega luego de que el mandatario estadounidense expresara que se retirará de la guerra con Irán en un lapso de dos a tres semanas .

De acuerdo con Donald Trump, los objetivos militares de los Estados Unidos se han cumplido después de las recientes operaciones.

“Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles... los hemos golpeado muy duro”, afirmó Trump.

En una entrevista telefónica a The New York Post, Donald Trump sostuvo que lo único que falta por hacer en el territorio es acabar con lo que queda de la capacidad ofensiva iraní.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos habló del estrecho de Ormuz, zona por la que circula el 20% del suministro de petróleo del mundo.

Para Donald Trump, el estrecho de Ormuz “se abrirá automáticamente” cuando Estados Unidos se retire del conflicto con Irán.