Tras las amenazas de Donald Trump contra Irán, demócratas exigen aplicar la 25ª Enmienda y poder destituir al presidente.

Este mecanismo constitucional de Estados Unidos permite que el vicepresidente y el gabinete transfieran el poder de forma temporal si consideran que el presidente no puede cumplir con sus deberes.

Demócratas quieren aplicar la 25ª Enmienda contra Donald Trump por amenazas a Irán

Son varios los demócratas que han pedido que se aplique la 25ª Enmienda contra Donald Trump tras las amenazas a Irán.

Diana DeGette, demócrata por Colorado, advirtió en X la necesidad de aplicar la medida contra Donald Trump.

Demócratas buscan aplicar la 25ª Enmienda contra Trump por amenazas a Irán (@HouseDemocrats / X )

En su mensaje, la demócrata resaltó una supuesta incapacidad de gobernar de Donald Trump y pidió que se inicie el proceso de su destitución.

“Donald Trump amenaza abiertamente con crímenes de guerra contra toda la civilización iraní. Deben iniciarse de inmediato los procedimientos de la 25.ª Enmienda, pero si el Gabinete es demasiado cobarde, la Cámara de Representantes debería iniciar el proceso de destitución ahora” Diana DeGette

El senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts, instó a la Cámara de Representantes a iniciar un proceso de destitución tras la amenaza a la que consideró inestable y peligrosa.

“La Cámara debe presentar los artículos de destitución, y el Senado debe destituir a un presidente que pretende cometer crímenes de guerra. No podemos permanecer impasibles mientras Donald Trump amenaza con acabar con toda una civilización” Ed Markey

Mark Pocan, demócrata por Wisconsin, calificó a Donald Trump como peligroso, desequilibrado y desquiciado, por lo que pidió que se implemente la 25ª Enmienda.

Melanie Stansbury, demócrata por Nuevo México, destacó que no se trata de diferencias políticas, sino que Trump está amenazando con cometer crímenes.

Es por ello que pidió ayuda a los republicanos para que hagan “lo correcto por el país y el mundo”.

Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, respondió calificando las declaraciones de los demócratas de “patéticas”.

“Los demócratas llevan hablando de destituir al presidente Trump incluso antes de que jurara el cargo. Los demócratas en el Congreso están desquiciados, son débiles e ineficaces, razón por la cual sus índices de aprobación están en mínimos históricos” Davis Ingle

¿Cómo funciona la 25ª Enmienda que demócratas quieren aplicar contra Donald Trump por amenazas a Irán?

Los demócratas han señalado la 25ª Enmienda y el juicio político como posibles vías para destituir a Donald Trump.

La 25ª Enmienda permite al vicepresidente y a la mayoría del gabinete declarar al presidente incapaz de ejercer su cargo. Si este disputa la declaración, el Congreso debe decidir.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP)

Cabe señalar que este procedimiento es extremadamente complejo y requiere un consenso político sin precedentes que hasta ahora no se ha materializado.

Se requiere una mayoría simple de la Cámara de Representantes para destituir a un presidente y dos tercios de los votos del Senado para condenarlo y destituirlo.

Aunque el descontento público y las críticas de exaliados aumentan, la probabilidad real de una destitución bajo esta norma sigue siendo baja debido a las altas exigencias legales del Congreso.

Ni el vicepresidente ni el gabinete han declarado en los 250 años de historia de Estados Unidos a un presidente incapacitado para ejercer el cargo.