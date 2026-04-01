Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, asegura que Donald Trump está “manipulado” por Israel y lo acusa de dejar en segundo término a Estados Unidos.

El presidente iraní compartió una carta en X dirigida a los ciudadanos de Estados Unidos, donde les pide cuestionarse si su gobierno trabaja por sus intereses o está operando a favor de Israel.

Irán señala a Donald Trump de estar“manipulado” por Israel

Masoud Pezeshkian inició su carta manifestando que se ha creado una campaña de desinformación contra Irán tras los ataques de Estados Unidos, los cuales iniciaron el 26 de febrero.

El dirigente de Irán reitera que ellos no iniciaron la guerra, pues siempre ha buscado un acuerdo y ha cumplido con sus compromisos, por lo que niegan ser una amenaza global.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo / AP)

Irán pidió a los estadounidense reflexionar sobre si es verdad que su gobierno está trabajado a su favor: “¿Es ‘primero América’ realmente una de las prioridades del gobiernos de Estados Unidos?”.

El presidente iraní asegura que Israel y Estados Unidos están “fabricando enemigos” para cumplir con los caprichos políticos de los poderosos con el fin de sostener la industria armamentista y controlar mercados estratégicos.

Asimismo, acusó que las recientes acciones de Israel en su contra son con la intención de desviar la atención de los crímenes contra Palestina.

Incluso, Irán acusa a Israel de usar a los soldados estadounidense para bombardearlos, lo cual ha dejado víctimas mortales y daños en infraestructuras energéticas.

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Irán asegura que Estados Unidos no es su enemigo

La crítica de Masoud Pezeshkian contra Estados Unidos continuó y reiteró que Irán no tiene enemigos.

Menciona que si Irán ha tratado de mejorar su capacidad defensiva es en “legítima defensa” ante los ataques y bases de Estados Unidos contra su país.

Masoud Pezeshkian asegura que seguir el camino de la guerra sólo será costoso e inútil.

Por último, Irán negó que haya solicitado un cese al al fuego como aseguró Donald Trump.