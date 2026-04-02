El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su mensaje sobre Irán será acerca de él mismo.

Ante la expectativa que hay por su discurso de hoy 1 de abril sobre la guerra con Irán, el presidente Donald Trump dio un adelanto de lo que dirá.

Anuncia Donald Trump que su mensaje sobre Irán será sobre él mismo

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump anticipó que su mensaje sobre Irán será sobre él mismo.

Con tono burlón, el presidente de Estados Unidos aseguró:

“Esta noche voy a dar un pequeño discurso, y básicamente voy a decirle a todo el mundo lo genial que soy. Qué trabajo tan fenomenal he hecho. Pero en serio, si no me tuvieran a mí como presidente, no tendrían a Israel” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mensaje que emitirá el presidente de Estados Unidos será hoy miércoles 1 de abril 2026 a las 7:00 de la noche (tiempo del centro de México).

Donald Trump (Especial)

De acuerdo con la Casa Blanca, en él se dará una importante actualización acerca del conflicto con Irán.

Reportes indican que Donald Trump declarará que la guerra con Irán llega a su fin.

En sus más recientes intervenciones en los medios de comunicación, el propio Trump ya ha señalado que abandonará el conflicto bélico en un lapso de dos a tres semanas.

Esto porque para el presidente de Estados Unidos, los objetivos militares se han cumplido después de varias operaciones.

Durante su discurso, Donald Trump también tendría la intención de culpar a la OTAN por la situación que se vive en el estrecho de Ormuz que permanece bloqueado por Irán.

Para Trump, lo que ocurre con Ormuz es responsabilidad de los Emiratos del Golfo y de los europeos, aunque mencionó que el estrecho “se abrirá automáticamente”, cuando Estados Unidos se retire del conflicto con Irán.

Expertos indican que el mensaje de Donald Trump sería un intento por calmar a los votantes y a Wall Street que está preocupado por el mercado energético tras el cierre del estrecho de Ormuz.