Estados Unidos presentará una acusación histórica contra Raúl Castro, de 94 años y expresidente de Cuba, por el derribo de aviones ocurrido en 1996, según informó el Miami Herald.

De acuerdo con el medio, las autoridades de Estados Unidos planean presentar la acusación el próximo miércoles 20 de mayo, en medio de la creciente tensión con Cuba.

¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro? (Redes sociales)

Estados Unidos podría acusar a Raúl Castro desde Miami; Trump evita pronunciarse

De acuerdo con el Miami Herald, la acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro se anunciaría durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba.

El medio también sostiene que al finalizar el evento se realizará un homenaje a las cuatro víctimas del derribo de los aviones estadounidenses, propiedad de la organización Hermanos al Rescate.

Recientemente, la cadena CBS ya había informado que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de los aviones en los 90.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó dar comentarios sobre la situación de Cuba o la acusación contra Raúl Castro tras su regreso de China.

Donald Trump crítica a Cuba en Truth Social (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo / AP)

¿Qué pasó en 1996? Cuba derribó aviones de Estados Unidos

En febrero de 1996, las fuerzas cubanas derribaron aviones de Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, usadas para buscar balseros cubanos y lanzar propaganda contra el gobierno de Fidel Castro.

Aunque Cuba afirmó que los aviones violaron su espacio aéreo, Estados Unidos sostuvo que estaban en aguas internacionales. En el ataque murieron: