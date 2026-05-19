El presidente Donald Trump aseguró que resolver la crisis que enfrenta Cuba “no sería difícil” para su administración y dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo incluso sin un cambio de régimen.

“Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Las declaraciones de Trump ocurren mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, agravada por la escasez de combustible, apagones frecuentes y problemas de abastecimiento.

Trump no descarta acuerdo con Cuba sin cambio de régimen

Ante medios de comunicación, el presidente Trump afirmó que “Cuba es una nación fallida” que necesitan ayuda, por lo que no descarta llegar a un acuerdo aunque no cambie el régimen.

Trump abre puerta a acuerdo con Cuba sin cambio de régimen (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

De acuerdo con el mandatario de Estados Unidos, Miguel Díaz-Canel ha tratado “extremadamente mal” a Cuba, postura que sería respaldada por la comunidad cubanoestadounidense.

Pese a lo anterior, Donald Trump estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Cuba para terminar con la crisis que enfrenta la isla, aunque sea bajo el mismo régimen dirigido por Díaz-Canel.

Cabe mencionar que en los últimos meses, Trump ha intensificado la presión contra Cuba mediante sanciones económicas y restricciones dirigidas a frenar el suministro de petróleo proveniente de Venezuela.

Las declaraciones de Trump de este martes 19 de mayo representan un cambio relevante en el discurso estadounidense, pues sugieren que la Casa Blanca podría entablar un diálogo con Cuba.