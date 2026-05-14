Cuba agotó sus reservas de combustible y el gobierno analiza aceptar la oferta de Estados Unidos tras ofrecer más de mil millones de pesos a cambio de modificar reformas en su sistema gubernamental.

La crisis energética en Cuba empeora tras agotar sus reservas de combustible y Estados Unidos continúa bloqueando el acceso al petroleo extranjero para que llegue a la isla.

Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, mencionó el jueves 14 de mayo que están dispuestos a escuchar los detalles de la propuesta de Estados Unidos.

Cuba se queda sin combustible en medio de tensión por oferta de Estados Unidos

Vicente de la O Levy, ministro de energía de Cuba, confirmó que la isla de había quedado sin combustible, además de que las reservas de gas son limitadas.

Estados Unidos impuso un bloque energético a Cuba desde enero de 2026, por lo que no puede recibir petróleo de otros países.

Ante esta situación, Estados Unidos lanzó una oferta a Cuba, enviará más de mil millones de pesos a cambio de modificar reformas de su “sistema comunista”.

Explosión en refinería de Valero en Texas ocurre en plena crisis energética mundial (Michelle Rojas)

Cuba se quedó sin petróleo crudo, diésel y fueloil, mientras que sus pozos de gas han aumentado sus producción.

La crisis energética provoca que problemas en las plantas termoeléctricas, provocando apagones en varias zonas de La Habana.

Cuba rechazó propuesta de Estados Unidos a pesar de sus crisis energética

El secretario de estado Marco Rubio reveló que Cuba había rechazado la ayuda humanitaria que Estados Unidos ofreció tras la crisis energética que atraviesa la isla.

A pesar del rechazo de Cuba, Estados Unidos reiteró su oferta asegurando que el dinero provenía de la iglesia católica y organizaciones humanitarias.

Bruno Rodríguez expresó que la oferta de Estados Unidos era confusa, ya que no había especificado si la ayuda sería en especie o en efectivo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba mencionó que si Estados Unidos quisiera ayudar a Cuba, retiraría el bloqueo energético, económico, comercial y financiero.