El gobierno de Estados Unidos desclasificó el expediente contra Raúl Castro, ex presidente de Cuba y hermano de Fidel, acusado de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996.

Según el fiscal general Todd Blanche, Raúl Castro enfrenta siete cargos, incluidos cuatro por asesinato, tras ordenar el derribo de aviones civiles de la organización Hermanos al Rescate en el Estrecho de Florida.

El ataque dejó cuatro muertos y fue considerado una agresión directa contra aeronaves en misión humanitaria. La investigación también involucra a otros cinco acusados.

EU acusa de 7 cargos a Raúl Castro por asesinato y conspiración

Durante una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad de Miami, Florida, el fiscal general señaló que se acusa a Raúl Castro, de 94 años, por 7 cargos relacionados con el asesinato de exiliados de Cuba y ciudadanos estadounidenses.

Los cargos son:

1 cargo por conspiración para matar a nacionales estadounidenses

2 cargos por destrucción de una aeronave

4 cargos por asesinato

Los cargos fueron oficialmente imputados contra el hermano de Fidel Castro luego de que un gran jurado de Miami determinara la desclasificación del expediente contra Raúl Castro el pasado 23 de abril.

“Por más de 30 años, las familias de 4 estadounidenses asesinados han esperado por justicia” Todd Blanche, fiscal general de EU

Esto por la muerte de 4 ciudadanos estadounidenses que murieron un el ataque perpetrado en el Estrecho de Florida a los aviones de la organización Hermanos al Rescate formada por exiliados cubanos en Miami.

Se trata de:

Carlos Costa Armando Alejandro Jr Mario de la Peña Pablo Morales

Los cuatro ciudadanos estadounidenses fueron asesinados por un ataque militar hacia aeronaves en una misión humanitaria en dos aviones diferentes en el año de 1966.

Estas aeronaves realizaban misiones para el rescate de cubanos exiliados que buscaban huir del país y encontrar un lugar de asilo.

Cabe señalar que estos cargos son imputados tanto a Raúl Castro como a otras 5 personas cuyas identidades no fueron reveladas.