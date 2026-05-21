Marco Rubio escaló la presión sobre Cuba con un mensaje dirigido a Raúl Castro, acusado por Estados Unidos del delito de homicidio por el derribo de dos aviones en 1996.

No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué les diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos describió a Raúl Castro como un “fugitivo” de la justicia estadounidense, aunque evitó pronunciarse sobre posibles planes para arrestarlo.

Aun así, sostuvo que las pruebas contra Raúl Castro son contundentes, pues el gobierno estadounidense cuenta con videos en los que el cubano admite haber dado órdenes de derribar los aviones de Hermanos al Rescate.

Raúl Castro y Fidel Castro (Especial)

Marco Rubio afirma que las pruebas contra Raúl Castro son claras

Un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos por asesinato contra Raúl Castro, Marco Rubio afirmó que las pruebas contra el cubano “son claras“.

Según comentó, existen metrajes en los que el mismo Raúl Castro admite haber dado órdenes para que fuesen derribados los aviones civiles de Hermanos al Rescate en 1996.

A pesar de que Raúl Castro fue calificado por Marco Rubio como un fugitivo de la justicia, evitó responder si el cubano será capturado como ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela.

Si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

La acusación contra Raúl Castro representa una escalada en la presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla, lo que se suma al bloqueo energético y a las amenazas de Donald Trump de “tomar el control” de Cuba.

Marco Rubio confirma que Cuba recibió dinero estadounidense, pero desconoce si aceptó condiciones

En la misma entrevista, Marco Rubio comentó que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, aunque no está claro si La Habana aceptó las condiciones impuestas por Washington a la ayuda.