Miguel Díaz-Canel volvió a defender a Raúl Castro frente a las acusaciones de Estados Unidos, que lo señalan por homicidio y por el derribo de dos aviones en 1996.

No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

El presidente de Cuba calificó las acusaciones contra Raúl Castro como una “infamia”, y responsabilizó a Estados Unidos de haber provocado carencias a la isla con su “Bloqueo Genocida”.

Según Díaz-Canel, la nación cubana está dispuesta a responder a sus “enemigos históricos” en la Tribuna Antiimperialista del 22 de mayo, que busca repudiar las acusaciones a Raúl Castro.

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro frente a acusaciones de Estados Unidos

Díaz‑Canel acusa a Estados Unidos de intentar llevar a Raúl Castro a juicio

Al defender el legado de Raúl Castro, el presidente Díaz-Canel señaló que Cuba ha salido de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas, según señaló, por el “Bloqueo Genocida” de Estados Unidos.

Agregó que, pese a esas adversidades, el pueblo cubano “ha saltado con ferocidad para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: el intento de llevar al líder de la Revolución a juicio”.

La nueva agresión nos ha unido más y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo que ya era reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Según Díaz-Canel, la nación cubana está más unida que nunca y dispuesta a responder a Estados Unidos por sus intenciones de llevar a Raúl Castro a juicio en un tribunal estadounidense.

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro frente a acusaciones de Estados Unidos

Díaz-Canel convoca a Tribuna Antiimperialista contra Estados Unidos

En su mensaje, Díaz-Canel remató diciendo que “el General del Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos mañana en la Tribuna Antiimperialista”, en referencia al acto convocado el 22 de mayo a favor de Raúl Castro.

Por ahora, no se ha dado a conocer quiénes estarán presentes en el acto, pero es probable que asistan destacadas figuras del Gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba, incluido el propio Raúl Castro, de 94 años.