El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de mentir sobre la figura de Raúl Castro, acusado de homicidio y de derribar dos aviones estadounidenses en febrero de 1996.

“Estados Unidos miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996″ Miguel Díaz-Canel

Díaz-Canel señaló que las acusaciones de Estados Unidos forman parte de una acción política sin argumentos jurídicos, con el único objetivo de fabricar justificaciones para agredir militarmente a Cuba.

Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de “mentir” sobre Raúl Castro (Captura de pantalla)

Díaz-Canel sostiene que Cuba actuó en legítima defensa contra aviones estadounidenses en 1996

Sobre las acusaciones contra Raúl Castro, implicado en el derribo de dos aviones estadounidenses y señalado de homicidio, el presidente Díaz-Canel afirmó que hay pruebas suficientes para desmentir a Estados Unidos.

“Sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses” Miguel Díaz-Canel

Agregó que ese día, el 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, en respuesta a peligrosas violaciones de la “organización narco-terrorista” Hermanos al Rescate.

Díaz-Canel afirmó que la administración estadounidense de ese entonces fue advertida más de una decena de veces sobre esta situación, pero ignoró las alertas y permitió las violaciones.

Además, refirió que, contrario a Cuba, Estados Unidos sí ha cometido atropellos internacionales como los ocurridos en las ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico.

Raúl Castro y Fidel Castro (Especial)

Díaz‑Canel defendió a Raúl Castro y calificó de infamia las acusaciones de Estados Unidos

Al defender la figura de Raúl Castro, Díaz-Canel sostuvo que la “ética y el sentido humanista” del General de Ejército derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el jefe guerrillero.

“Ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”, dijo.