Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo económico o enviar ayuda humanitaria a la isla en medio de la severa crisis energética que enfrenta el país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel aprovechó para solicitar apoyo al gobierno estadounidense, pese a las tensiones entre ambas naciones derivadas de las sanciones económicas y energéticas.

“La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de Estados Unidos, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad” Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba en X

El mandatario cubano añadió que, si existe una verdadera disposición por parte de Washington para brindar apoyo humanitario, Cuba no pondrá obstáculos para recibirlo.

"Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba" Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba en X

La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad.



Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2026

Desde finales de enero, Cuba enfrenta un bloqueo energético y una profunda crisis eléctrica que ha provocado apagones constantes, afectaciones en servicios básicos y creciente inconformidad social.

Para este jueves 14 de mayo de 2026, autoridades estiman que hasta el 70% del territorio cubano podría quedarse sin electricidad durante el horario nocturno, considerado el momento de mayor demanda energética.

Levantar el bloqueo sería la forma “más fácil” de ayudar a Cuba asegura Díaz-Canel

En su mensaje, Díaz-Canel aseguró que la manera “más fácil y expedita” de ayudar a la isla sería levantar el bloqueo y aliviar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

"Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo" Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba en X

El presidente cubano también señaló que la situación humanitaria en la isla ha sido “fríamente calculada e inducida”, en referencia a las medidas económicas aplicadas contra Cuba.

Además, agradeció el respaldo de otros países y organizaciones internacionales que han enviado ayuda humanitaria a la isla en medio de la emergencia energética.

¿Por qué Díaz-Canel pidió ayuda a Estados Unidos?

El mensaje del mandatario surge luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera 100 millones de dólares en ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano.

Sin embargo, la propuesta incluye una condición: que los recursos no sean administrados por el gobierno cubano, sino distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales.

En ese contexto, Díaz-Canel destacó que la relación y colaboración con la Iglesia Católica ha sido “rica y productiva”.

Tanto Díaz-Canel como el canciller Bruno Rodríguez Parrilla consideran contradictorio que Estados Unidos ofrezca ayuda humanitaria mientras mantiene sanciones económicas que, según el gobierno cubano, afectan el suministro energético y generan pérdidas multimillonarias para la isla.