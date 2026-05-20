Marco Rubio habló sobre una propuesta de “nueva Cuba” para el pueblo cubano, la cual contempla una restauración de las relaciones con Estados Unidos, ayuda humanitaria por 100 millones de dólares y el respaldo de la Iglesia Católica.

En un mensaje difundido en español a través de redes sociales, el secretario de Estado estadounidense aseguró que la administración de Donald Trump busca abrir una nueva etapa en la relación con Cuba, enfocada directamente en los ciudadanos y no en el grupo empresarial militar GAESA.

“Hoy en Cuba solo aquellos cercanos a la élite de GAESA o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables, pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Mensaje en español del secretario Rubio al pueblo de Cuba. 🇺🇸🇨🇺 pic.twitter.com/Ex8uibJ5GH — USA en Español (@USAenEspanol) May 20, 2026

Durante el video, Rubio acusó a GAESA de controlar hasta el 70% de la economía cubana y señaló que Washington busca establecer un contacto directo con el pueblo cubano mediante el apoyo de la Iglesia Católica y otras organizaciones civiles.

Marco Rubio ofrece una “nueva Cuba” con apoyo económico y libertades para los ciudadanos

En su mensaje, Marco Rubio explicó que esta propuesta de “nueva Cuba” busca beneficiar a los ciudadanos y no únicamente a GAESA.

Según detalló, el plan contempla que los cubanos puedan ser propietarios de sus propios negocios, además de tener acceso a medios de comunicación independientes como canales de televisión, periódicos y otros espacios informativos fuera del control estatal.

También afirmó que los ciudadanos podrían expresar críticas al sistema sin temor a represalias, encarcelamientos o expulsiones del país.

Rubio agregó que la propuesta incluye la posibilidad de que los cubanos elijan libremente a sus gobernantes y puedan reemplazarlos mediante elecciones si consideran que no están desempeñando correctamente sus funciones.

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

Dentro de este discurso, Marco Rubio reiteró que Estados Unidos está dispuesto a entregar 100 millones de dólares en alimentos y medicinas como ayuda humanitaria para Cuba.

No obstante, aclaró que estos recursos serían distribuidos directamente al pueblo cubano mediante la Iglesia Católica y organizaciones caritativas de confianza, con el objetivo de evitar que GAESA controle o se apropie de los apoyos.

“El pueblo cubano no quiere depender permanentemente de la caridad, sino tener la oportunidad de vivir en su país como lo hacen sus familiares en Estados Unidos y otras partes del mundo” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio asegura que Estados Unidos busca una nueva relación con Cuba

Finalmente, Marco Rubio aseguró que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a iniciar una nueva relación diplomática con Cuba, especialmente enfocada en el pueblo cubano y no en las estructuras vinculadas a GAESA.