Miguel Díaz-Canel declaró este lunes 18 de mayo que Cuba tiene el derecho de defenderse ante culquier intento de agresión militar:

“Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano” Miguel Días-Canel, presidente de Cuba

El discurso surge después de que información de inteligencia revelara el envío de 300 drones militares a La Habana de Rusia e Irán.

Díaz-Canel señaló a Estados Unidos de ser la única nación que amenaza con una agresión militar tras constantes amenazas a la isla.

“Cuba no tiene intenciones agresivas contra ningún país, defiende Díaz-Canel

El envío de drones aumento las tensiones entre Cuba y Estados Unidos a meses de bloqueos económicos y energéticos a la isla.

Sin embargo, y pese al reciente rearmameinto de drones, Díaz-Canel aseguró que Cuba no representa una amenaza a ningún país.

Miguel Díaz-Canel (EFE/Gobierno de Cuba )

El mandatario reiteró que, incluso, Estados Unidos tampoco es un blanco al que deseen atacar.

Aún así, advirtió que cualquier intento de agresión provocará devastadoras consecuencias en la región y para ambas naciones:

“De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional”. Miguel Días-Canel, presidente de Cuba

Aún así insistió en que desde Washington es donde se les amenaza constantemente con una agresión militar.

Esto en palabraas de Díaz-Canel representa un crimen internacional.

Aún así, no negó ni confirmó la adquisición de drones de uso militar tras el informe de Axios, portal estadounidense que habló del envío desde Rusia e Irán.

Desde enero de 2026 Washington presiona a La Habana para que modifiquen reformas políticas y económicas. Situación a la que se han negado desde Cuba.