El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba está listo ante un posible ataque de Estados Unidos, asegurando que “morir por la patria es vivir”.

En entrevista para el medio estadounidense NBC News, Miguel Díaz-Canel reiteró una postura de firme resistencia ante el incremento de mensajes hostiles emitidos desde Washington.

Cuba se defenderá de un ataque de Estados Unidos pero prefiere el diálogo

En una reciente entrevista concedida a NBC News, Miguel Díaz-Canel desestimó las etiquetas de “estado fallido” emitidas por Donald Trump y aseguró que la estructura institucional de Cuba se encuentra preparada ante cualquier agresión por parte de Estados Unidos.

Con ello, el presidente insistió en que su nación peleará, combatirá e incluso morirá en defensa de su patria, citando a la letra del himno nacional de Cuba: “Morir por la patria es vivir”.

“Si se produjera una agresión, hay combate, hay pelea. Nos defenderemos y si nos toca morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: Morir por la patria es vivir”. Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel subrayó que la isla posee valores de soberanía profundamente arraigados que le impiden aceptar cualquier tipo de subordinación extranjera, principalmente de Estados Unidos.

Detalló que la estrategia militar de Cuba se basa en la “guerra de todo el pueblo”, una doctrina defensiva que asigna una misión específica a cada ciudadano en caso de invasión.

No obstante, Díaz-Canel recalcó que esta preparación no busca la confrontación, sino que actúa como una herramienta para preservar la estabilidad regional y la salvaguarda del pueblo de Cuba.

Ante cualquier escenario, el presidente reiteró que su gobierno no busca un escenario bélico, pues prefiere un diálogo civilizado de “buenos vecinos” con el gobierno de Estados Unidos.