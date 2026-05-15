Cuba confirma reunión con director de la CIA, John Ratcliffe, en La Habana con representantes del Ministerio del Interior tras bloqueo energético y propuesta de “ayuda humanitaria” de Estados Unidos.

El jueves 14 de mayo se reveló el arribo de John Ratcliffe a La Habana tras la petición de Estados Unidos para sostener una reunión con el Ministro del Interior.

La institución menciona que la Dirección de la Revolución, conformada por Raúl Castro y otros líderes, aprobaron la vista con el fin de demostrar que Cuba no es una amenazada para Estados Unidos.

Director de la CIA se reúne con el Ministerio del Interior de Cuba

El gobierno de Cuba asegura que la visita de John Ratcliffe es una muestra de que están abiertos al diálogo político con Estados Unidos.

Cuba enfrenta una crisis energética y humanitaria tras el desabasto de combustible, tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos en enero de 2026.

John Ratcliffe fue ratificado como director de la CIA (Jim Lo Scalz / EFE)

Estados Unidos ofreció más de mil millones de pesos a Cuba a cambio de que hagan cambios en sus reformas políticas.

Integrantes del gobierno cubano expusieron elementos para demostrar que cuba no es una maneada para Estados Unidos y no hay elementos para que los incluyan en la lista de países que patrocinan el terrorismo.

La Reunión entre Cuba y el director de la CIA se realiza en medio de tensiones por las amenazas de Estados Unidos de una agresión militar.

Visita del director de la CIA sería un acto de presión a Cuba

Lázaro Álvarez Casas, ministro del interior de Cuba, se reunió con John Ratcliffe para hablar del escenario actual entre ambas naciones.

Hasta el momentos, Estados Unidos no ha expuesto las peticiones a Cuba o si existirá un acuerdo tras la reunión.

Estados Unidos estaría intensificando su presión al gobierno cubano, el cual enfrenta un desabasto de combustible que pone en peligro su economía.