El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de guerra Pete Hegseth, ofrecieron el lunes 22 de diciembre de 2025 un mensaje a medios de comunicación luego de la reunión de seguridad nacional.

En el anuncio que se dio desde la residencia de Mar-a-Lago, Donald Trump hizo referencia sobre el petróleo que incautó a Venezuela el domingo 21 en el Mar Caribe y dijo que el crudo se venderá o se podría reservar.

Luego de sostener un encuentro privado en materia de seguridad nacional con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, Donald Trump habló sobre el petróleo incautado a Venezuela en el Mar Caribe.

En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos fue cuestionado sobre las acciones navales del domingo 21 de diciembre y en específico, del petróleo que se incautó, del que dijo, será vendido o reservado.

Sobre ello, Donald Trump indicó que se planea vender el petróleo o integrarlo a las reservas estratégicas del país, mismo caso de los buques que se aseguraron durante el operativo.

Así lo sentenció al exponer que cuando en años y gobiernos previos se permitía que le robaran a Estados Unidos, ahora se mantiene una política de tolerancia cero ante el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Además, confirmó que ya se estableció un diálogo con las empresas petroleras estadounidenses que recibirían el crudo que de decomisó, pero no ofreció mayores detalles sobre los acuerdos a los que se llegó.

Sin embargo, reveló que en las conversaciones con las empresas de Estados Unidos que mantiene negocios en Venezuela, se ha abordado el tema de un eventual escenario “post Maduro” para mejorar sus operaciones.

Trump anuncia construcción de 2 nuevos acorazados de guerra

El mensaje en el que se refirió al destino del petróleo incautado a Venezuela, fue convocado por el presidente Donald Trump para anuncia la construcción de 2 nuevos acorazados de guerra.

Acompañado también del secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente de Estados Unidos destacó que los nuevas fragatas de combate naval serán de última generación, pues tendrán detalles únicos como estos:

Los 2 acorazados serán aún más poderosos que los históricos Iowa, considerados hasta ahora los más fuertes de su tipo

Tendrán un poder de fuego sin precedentes al contar con 100 veces más potencia de fuego que cualquier embarcación previa, pues contarán con armamento avanzado como láseres y misiles crucero

Contarán con velocidad y potencia combinadas, pues serán más rápidas que cualquier otra jamás construida

Están concebidas específicamente para operaciones de combate, con una dotación sustancial de misiles

Se estima que tendrán un desplazamiento de 30 a 40 mil toneladas, lo que las coloca en la categoría de superbuques

Ante ello, Donald Trump aseveró que con la construcción de las nuevos acorazados, se logrará “mantener la supremacía de Estados Unidos” al reactivar su capacidad naval.

“Vamos a afianzar el respeto que tenemos en el mundo entero. Hace año y medio se reían de nosotros, ahora gozamos de un respeto sin precedentes” Donald Trump

Asimismo, el presidente de Estados Unidos destacó que el plan a mediano plazo implica construir un total de 10 nuevos acorazados de combate, pero resaltó que para el plazo inmediato se comenzará con 2.