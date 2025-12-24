El embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reiteró el papel de mediador de nuestro país ante la tensión con Venezuela durante el Consejo de Seguridad.

Dicha reunión fue convocada de emergencia, derivado de la denuncia de Nicolás Maduro que envió a la ONU mediante una carta sobre la tensión con Estados Unidos que podría terminar en agresiones de gravedad.

México reitera su papel como mediador de Venezuela en Consejo de Seguridad de la ONU

El embajador de México señaló ante la ONU que existe la disposición de apoyar en caso de que se solicite, como parte de cualquier esfuerzo para facilitar el diálogo entre Venezuela y otras naciones.

Ya sea como mediador o acompañamiento, siempre que se busque contribuir a preservar la paz en América y evitar de esta manera una confrontación con Venezuela de consecuencias imprevisibles.

Héctor Vasconcelos (Graciela López Herrera / Graciela López Herrera)

Héctor Vasconcelos reiteró que el ofrecimiento es conforme a los principios constitucionales de política exterior de México, por lo que es Venezuela la que debe determinar su futuro político.

Por lo mismo, México hace un llamado a todas las partes —Venezuela y Estados Unidos— para que se privilegien los canales diplomáticos y se actúe con cautela para evitar cualquier medida que agrave la tensión.

E instó a la ONU a que, con base en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se oriente a las partes para que se prioricen los esfuerzos de paz, ya que ninguna diferencia debe resolverse mediante la fuerza.

Estados Unidos asegura ante la ONU que ampliará sanciones a Venezuela

Pese al ofrecimiento de México, Estados Unidos anunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que intensificará las sanciones contra Venezuela.

Acorde con lo señalado por su embajador, Mike Waltz, Estados Unidos continuará confiscando petroleros, ya que se pretende que Nicolás Maduro no tenga recursos para financiar al Cartel de los Soles.

Países como China y Rusia se mostraron críticos con las acciones de Estados Unidos, ya que afirmaron busca intimidar a Venezuela con su “comportamiento de vaquero” intimidante.

Por su parte, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada denunció que el verdadero interés de Estados Unidos es imponer una colonia en Venezuela a favor de las empresas petroleras.