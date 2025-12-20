En una nueva actualización en la tensión política, Estados Unidos intercepta un buque sancionado frente a las costas de Venezuela.

En declaraciones a medios locales, funcionarios en anonimato confirmaron que se estaba llevando a cabo un operación donde la Guardia Costera estaba al mando, sin más detalles.

Además, de que el ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque.

Pese a los preguntas sobre esta nueva incautación de buque, ni la Guardia Costera y el Pentágono respondieron y remitieron las preguntas a la Casa Blanca sin comentarios sobre la intercepción a Venezuela.

Asimismo, el Ministerio de Petróleo de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Este hecho sería el segundo buque petrolero interceptado e incautado por el Gobierno de los Estados Unidos, tras el endurecimiento del “bloqueo” a Venezuela sobre todos los petroleros sancionados que entran y salen del país.

Estados Unidos lanza nuevo ataque letal contra un buque (Tomada de video)

Estados Unidos firme ante nuevas sanciones a Venezuela

El endurecimiento del bloque, marca a un Estados Unidos más firme ante las nuevas sanciones a Venezuela.

Por lo que la postura de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump se establece con un control más rígido sobre las actividades marítimas ilícitas sobre el país latinoamericano.

Pues Washington tiene como objetivo intensificar la vigilancia y el control sobre el tráfico marítimo en el Caribe y el Atlántico, para limitar actividades que considera contrarias a las normativas internacionales.

Ya que el gobierno de Estados Unidos tiene como estrategia incautar más buques, en un intento de presionar a Nicolás Maduro para su salida del poder.