Este lunes 22 de diciembre, el gobierno de Venezuela lanzó una advertencia por las posibles afecciones globales que podrían traer consigo el bloqueo al petróleo sancionado de Estados Unidos.

Por medio de una carta, Nicolás Maduro externó su preocupación ante la recién sanción impuesta por Donald Trump y por lo que consideró un “uso letal de la fuerza fuera” contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico.

“La energía no puede convertirse en un arma de guerra“, dice Nicolás Maduro a Estados Unidos

La carta de Nicolás Maduro fue leía por por el canciller Yván Gil durante una transmisión del canal estatal VTV.

De acuerdo con el escrito, Estados Unidos está orillando a una “confrontación global de proporciones imprevisibles”.

Maduro se concede el premio de Arquitecto de la Paz en Venezuela (Redes Sociales)

Nicolás Maduro criticó la forma en la que Estados Unidos está haciendo uso de la energía como arma y como medio de coerción política.

Estas acciones, advierte, no solo están destinadas a perjudicar a Venezuela, sino también a todo el mundo al incrementarse la inestabilidad de mercados internacionales.

El panorama que se predice desde Venezuela es de un aumento en los precios de los combustuibles, lo que indirectamente podría impactar en en los costos de transporte, producción y servicios en distintas regiones del mundo.

Maduro aprovechó el escrito para volver a denunciar el despliegue naval de Estados Unidos, asegurando que a lo largo de estos ejercicios han muerto más de 100 civiles.

Estas intervenciones han sido justificadas por Donald Trump como una forma de combatir el narcotráfico en el Caribe.

Sin embargo, el mandatario venezolano consideró en su carta que Venezuela no ha cometido acto alguno que justifique esta intimidación militar”.