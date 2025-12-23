En busca de proteger a sus ciudadanos ante la escalada del conflicto con Estados Unidos, el gobierno de Rusia ordenó que las familias de diplomáticos en Venezuela evacúen el país.

Así lo solicitó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desde el viernes 19 de diciembre, mientras se evalúa la situación de Venezuela que ha sido definida por estar bajo un “tono muy sombrío”.

Rusia evacúa de Venezuela a familias de diplomáticos ante asedio de Estados Unidos

Ante el asedio constante de Estados Unidos que se ha reforzado ahora con la incautación de buques petroleros en el Mar Caribe, Rusia ordenó la evacuación de familias de diplomáticos en Venezuela.

De acuerdo con los reportes, las peticiones para que mujeres, niños y demás personas dejen el país sudamericano, se desplegaron mientras se revisa el riesgo que hay por las acciones de Estados Unidos.

Despliegue militar de Estados Unidos ante Venezuela (Michelle Rojas)

Asimismo, la orden de evacuación de las autoridades rusas, han sido interpretadas como una “mayor preocupación” por la estabilidad en Venezuela, tras los recientes operativos navales.

En torno al retiro de las familias de diplomáticos, medios locales informaron que la mañana del lunes 22 de diciembre, fueron avistados más de 10 vehículos estacionados frente a la embajada rusa en la ciudad de Caracas.

Pese a que se reportó que no se veía personal entrando ni saliendo del inmueble, los vehículos se marcharon a primera hora de la tarde con rumbo a posibles bases áreas.

Rusia habría expresado su apoyo a Venezuela ante acciones de Estados Unidos

A pesar de que ninguna autoridad se pronunció en torno a la evacuación de familias de diplomáticos de Rusia en Venezuela, el canciller venezolano, Yvan Gil , afirmó que el Kremlin apoya a la nación sudamericana.

Sobre ello, el funcionario venezolano dijo el mismo 22 de diciembre que tras una plática con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, este le expresó el apoyo de Moscú ante el bloqueo declarado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro (Michelle Rojas)

En torno a lo anterior, Yvan Gil afirmó que cuentan con el respaldo de Rusia y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo “ataques contra buques, ejecuciones extrajudiciales y actos ilícitos de piratería” en el Caribe.

El supuesto respaldo se habría emitido previo a que el presidente Donald Trump aseguró que el petróleo confiscado a Venezuela se venderá o se destinará a las reservas de Estados Unidos, mientras siguen las acciones en el Mar Caribe.