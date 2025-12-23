En conferencia de prensa, Donald Trump presentó su plan naval que busca recuperar la supremacía de Estados Unidos en los mares y hacer la flota más poderosa del mundo.

“Los barcos siempre han sido símbolos inconfundibles del poder nacional”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Fue desde Mar-A-Lago que Donald Trump habló sobre los detalles de este nuevo plan naval, del cual destacó sus “pasos extraordinarios” en conjunto con sus secretarios de Estado, Marina y de Guerra.

Donald Trump presenta nuevo plan naval para recuperar supremacía de Estados Unidos en los mares

Como comandante en jefe de Estados Unidos y con la intención de retomar el poder naval en los mares, Donald Trump anunció una nueva flota dorada y el renacimiento de los acorazados con la construcción de dos.

Acorde con lo señalado por Donald Trump, su gobierno ha comenzado a establecer una “Flota Dorada” que incluirá acorazados así como destructores y fragatas, en los cuales se invertirán 5 mil millones de dólares.

Sin embargo, Donald Trump estipuló una inversión de 26 mil millones de dólares, para portaaviones de una categoría superior así como al menos 12 o 15 submarinos.

Asimismo, el plan naval de Donald Trump busca una creación de miles de empleos en diferentes estados, así como recuperar la capacidad industrial de la Segunda Guerra Mundial, como la flota blanca de Theodore Roosevelt.

Así son los dos nuevos acorazados parte del plan naval de Donald Trump

Aunado a las especificaciones del plan naval de Estados Unidos, Donald Trump compartió algunos detalles de los dos nuevos barcos acorazados que definió como 100 veces más poderosos.

Acorde con lo explicado por Donald Trump y sus funcionarios, los nuevos acorazados “clase Trump” serán fabricados en Estados Unidos con armas más grandes y modernas.

Mencionaron a su vez tecnología de vanguardia:

láseres de alta potencia

misiles de crucero con capacidad nuclear

armas hipersónicas

De momento, el primero de los acorazados ha sido bautizado como USS Defiant, de más de 30 mil toneladas con un diseño que busca velocidad y letalidad, describió el gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que si bien de momento se construyen dos acorazados, se espera que la producción aumente a 10 y 25 a largo plazo, por lo cual mantendrá reuniones constantes con los contratistas.