Este 22 de diciembre, circula un itinerario en internet en el que se da a conocer que Donald Trump, presidente de Estados Unidos anuncia un mensaje junto al secretario de Guerra.

El mensaje para periodistas está programado para las 04:30 pm (tiempo local de Florida, Estados Unidos) donde Donald Trump dará un mensaje oficial junto con Pete Hegseth, secretario de Guerra, término que revivió la administración Trump.

Aunque aún no se sabe el contenido de este mensaje, el anuncio adelanta que se trata de un informe de inteligencia.

U.S. President Donald J. Trump will make an unknown announcement on Monday at 4:30 P.M. EST from Mar-a-Lago, alongside Secretary of Defense Pete Hegseth and Secretary of the Navy John Phelan. pic.twitter.com/Dajl0xEnXs — OSINTdefender (@sentdefender) December 22, 2025

Esta podría ser la razón del mensaje de Donald Trump junto al secretario de Guerra este 22 de diciembre

Por el momento se desconocen mayores detalles de este mensaje de Donald Trump junto al secretario de Guerra este 22 de diciembre en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, lugar que ha sustituido a la Casa Blanca en esta temporada vacacional.

El itinerario de Donald Trump que marca su agenda para este anuncio y 22 de diciembre se da a conocer de la siguiente manera:

Convocatoria de Prensa a los periodistas se reúnen para viajar a Florida a las 7:45 am (tiempo local)

Informe de Inteligencia con reunión privada con espionaje en Mar-a-Lago a las 3:30 pm (tiempo local)

Anuncio con comparecencia con los jefes militares sobre la situación naval/Venezuela a las 4:30 pm (tiempo local)

Por ahora se desconocen todos los detalles de este mensaje pero se da en el marco de la alta tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela, así como los ataques a pequeñas embarcaciones en el Mar Caribe.

Además de pedir la salida de Nicolás Maduro, cabe recordar que la administración Trump sostiene que el petróleo venezolano son “activos robados” a empresas estadounidenses.

Así como justificar el bloqueo a Venezuela para combatir al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua.

Adicionalmente ayer, 21 de diciembre, se reportó la incautación de un buque petrolero por parte de la Marina de Estados Unidos, lo que ha generado protestas de países como Rusia y Cuba, quienes califican el acto como “piratería marítima”.