El presidente Nicolás Maduro atribuyó a Estados Unidos la fama que le han dado a nivel mundial con la campaña constante en su contra.

“Usted muestra una foto de Maduro en cualquier lugar del mundo y la gente dice ‘Maduro, Maduro’”. Nicolás Maduro

Sin embargo, estos señalamientos por parte de Estados Unidos tienen sin cuidado al presidente de Venezuela, quien aseguró también tener apoyo de todas partes del mundo.

Nicolás Maduro insiste que Estados Unidos ataca con “campañas falsas”

Las declaraciones de Nicolás Maduro sobre su fama mundial, tuvieron lugar durante la jornada especial de Obratón desde el salón Néstor Kirchner del Palacio Miraflores, el viernes 26 de diciembre.

En su discurso, Nicolás Maduro insistió en que las “campañas falsas” de Estados Unidos tienen como propósito apoderarse de los recursos naturales del país más que dañar su imagen.

Nicolás Maduro (MIGUEL GUTIERREZ / EFE)

En este sentido, el mandatario aseguró que desde el gobierno de Donald Trump no tienen argumentos creíbles que presentar al mundo en esta supuesta campaña de desprestigio.

Y es que, de acuerdo con Maduro, no importa lo que se quiera decir de él a nivel mundial, todos los señalamientos son una “mentira” constantemente sostenida para tratar de hacerla verdad.

“No pueden decir de Maduro que tengo armas de destrucción masiva, nadie les creería, así lo digan mil veces. No pueden decir de Maduro que tiene armas químicas. No pueden decir de Maduro que está construyendo una bomba nuclear. No pueden decir, entonces repiten como cuatro o cinco mentiras permanentemente”. Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reiteró que el único propósito de Estados Unidos con sus constantes intervenciones es tener acceso a al petróleo venezolano y demás riquezas naturales .

Motivo por el cual que él se mantiene firme a no renunciar al cargo pese a la contante presión del gobierno estadounidense y de sus principales opositores.

Sin embargo, desde diciembre de 2025, se menciona cada vez más una posible salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela.