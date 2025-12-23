Donald Trump advierte a Nicolás Maduro que renunciar sería “inteligente” tras presiones de bloqueo petrolero a Venezuela.

Las declaraciones de Donald Trump se hicieron en medio de su anuncio del lunes de su informe de inteligencia en Palm Beach, Florida.

Cabe recordar que Trump anunció el 16 de diciembre un cerco a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

En tanto, el Gobierno de Venezuela denuncia una campaña para derrocar a Nicolás Maduro y adueñarse de las riquezas del país.

Trump dice que depende de Maduro renunciar y que sería lo “más inteligente”

Al ser cuestionado directamente Trump dijo en su casa de Florida sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro y dijo que lo “más inteligente” que podría hacer el mandatario de Venezuela sería renunciar.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo (...) Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Maduro, por su parte, aseguró que a Trump “le iría mejor” si “atendiera los temas” de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

Las declaraciones de ambos ocurren en medio de la incautación de Estados Unidos de dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, país latinoamericano que califica las confiscaciones de buques como actos de piratería y un “robo descarado”.

Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Venezuela usa el dinero del petróleo para financiar el “terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros”.

Estados Unidos también presiona con un fuerte despliegue naval contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Además un nuevo ataque en el Pacífico oriental el lunes dejó un muerto, según el ejército estadounidense, lo que eleva a 105 el balance de muertos en estos enfrentamientos.