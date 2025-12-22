China acusa a Estados Unidos de grave violación al derecho internacional por confiscación de buques

China acusó a Estados Unidos de cometer una grave violación al derecho internacional por confiscación de buques venezolanos.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, condenó la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de la administración de Donald Trump.

El Gobierno de China acusó a Estados Unidos de violar el Derecho Internacional tras la incautación de buques cisterna que transportaban petróleo venezolano.

Señaló que la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos suponen “una grave violación del Derecho Internacional” y los principios básicos que rigen las relaciones entre los Estados.

Lin Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, señaló que el país se opone a estas sanciones que no tienen base en el Derecho Internacional o autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Destacó que se oponen a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y seguridad de otros países.

Lin Jian señaló que Venezuela tiene derecho de desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países, sin requerir la aprobación de nadie.

Afirmó que Pekín considera que la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela al defender sus derechos e intereses legítimos.

Venezuela agradece al Gobierno Chino por su defensa al derecho internacional

Tras este pronunciamiento, Yván Gil, ministro de Exteriores venezolano, agradeció al Gobierno Chino por su defensa al derecho internacional.

A nombre de Nicolás Maduro señaló el rechazo a las prácticas que consideraron “de hegemonismo unilateral de Estados Unidos”.

“En nombre del presidente, Nicolás Maduro, expresamos nuestro sincero agradecimiento a la República Popular de China por su firme defensa del Derecho Internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos” Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela

Yván Gil señaló que el asalto a embarcaciones con petróleo venezolano constituye una violación a la Carta de la ONU y a los principios fundamentales de soberanía.

Agradeció que se respete su derecho legitimo de desarrollar su comercio libremente, sin ninguna clase de presión.