Una explosión e incendio se registraron en la refinería de Valero Energy en Texas, en medio de un escenario internacional de alta tensión energética.

El siniestro ocurrió este lunes en instalaciones con capacidad de procesar 395 mil barriles diarios, generando preocupación por su impacto en el suministro energético global.

Autoridades locales informaron que no hay víctimas confirmadas y que el incidente habría sido causado por una falla técnica, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Explosión en refinería de Valero en Texas agrava tensión en mercados

El incidente en la refinería de Valero en Texas se suma a un contexto marcado por el cierre del estrecho de Ormuz, considerado clave para el transporte de petróleo a nivel global.

Además, la reducción en la producción de Irak y los daños en instalaciones de gas en Qatar han limitado la oferta energética internacional.

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El complejo de Ras Laffan, en Qatar, sufrió afectaciones que impactan cerca del 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado.

En este escenario, el precio del crudo superó los 100 dólares por barril, mientras la gasolina en Estados Unidos alcanzó niveles cercanos a 3.90 dólares.

Ante la presión, Washington autorizó temporalmente la comercialización de petróleo iraní y ruso para aumentar la oferta y estabilizar los mercados energéticos.

La medida busca liberar hasta 140 millones de barriles adicionales, aunque analistas advierten que el impacto podría ser limitado si persiste la crisis.

Especialistas señalan que la combinación de conflictos, daños en infraestructura y restricciones logísticas, mantienen en riesgo la estabilidad energética global a corto plazo.