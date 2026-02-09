A través de redes sociales, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, compartió un par de videos en los que habló del secuestro de su madre, Nancy Guthrie, y dijo creer que sigue viva.

“Creemos que nuestra mamá sigue ahí fuera. Necesitamos su ayuda” Savannah Guthrie

Savannah Guthrie cree que su madre sigue viva; pide colaboración de sus seguidores

A poco más de una semana de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, la presentadora de televisión difundió un par de videos en los que habló de los hechos.

En ellos, la conductora extendió un agradecimiento por todas las de apoyo que ha recibido y resaltó que cree que su madre sigue viva, por lo que pidió la colaboración de toda la gente.

Al respecto, resaltó que ahora las autoridades ya están trabajando de manera incansable para localizar a su mamá, pero indicó que ahora necesita de la colaboración de toda la gente.

“Las fuerzas del orden trabajan incansablemente las 24 horas, intentando traerla a casa, intentando encontrarla. Se la llevaron, y no sabemos dónde, y necesitamos su ayuda” Savannah Guthrie

En ese sentido, Savannah Guthrie pidió a sus seguidores que sigan con sus oraciones, pero que si saben, escuchan o ven algo que pudiera estar relacionado, lo reporten de inmediato a las autoridades.

Así lo pidió la presentadora de NBC al confesar que en estos momentos ella y su familia están pasando por un momento de desesperación por el que más que nunca necesitan de la ayuda.

Savannah Guthrie promete pagar rescate por su madre

El domingo 8 de febrero, Savannah Guthrie compartió otro video en sus redes en el que junto a sus hermanos, mandó un escueto mensaje dirigido presuntamente a los captores de su madre.

Lo anterior debido a que en el video, la presentadora de televisión dijo haber “recibido” un mensaje, ante lo cual pidió de forma encarecida que devuelvan a Nancy Guthrie.

“Recibimos tu mensaje y lo entendemos. Te rogamos que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos estar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos” Savannah Guthrie

Tras resaltar que solo

al reencontrarse con su madre ella y sus hermanos podrán estar en paz, Savannah Guthrie destacó que poder recuperarla será muy valioso para la familia.

Finalmente, la conductora de televisión prometió que de concretar la entrega de su madre, pagará lo que corresponda, en referencia a un posible rescate solicitado por los captores.