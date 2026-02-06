Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de la periodista Savannah Guthrie, lo que ha generado una fuerte movilización en Tucson, Arizona.

Pero, ¿quién es Savannah Guthrie? Esto sabemos acerca de la periodista de la cadena NBC.

¿Quién es Savannah Guthrie? Presentadora de NBC

Savannah Guthrie es una destacada periodista y abogada estadounidense, conocida principalmente por ser la presentadora del programa matutino Today de NBC News.

Savannah Guthrie, presentadora de NBC (Savannah Guthrie / FB )

¿Qué edad tiene Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie nació el 27 de diciembre de 1971, por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie se encuentra casada actualmente con el consultor Michael Feldman.

Savannah Guthrie, presentadora de NBC (Savannah Guthrie / FB )

¿Cuántos hijos tiene Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie es madre de dos hijos menores, nacidos en 2014 y 2016.

¿Qué estudió Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie cuenta con la licenciatura en Periodismo por la Universidad de Arizona.

Asimismo, tiene un Doctorado en Derecho por el Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown, en Washington D. C., donde obtuvo la calificación más alta en el examen de la barra de abogados del estado de Arizona.

¿En qué ha trabajado Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie cuenta con experiencia en profesional en NBC News desde 2007, en donde comenzó como reportera hasta convertirse en copresentadora de uno de los noticieros más importantes de dicha cadena.

Savannah Guthrie, presentadora de NBC (Savannah Guthrie / FB )

FBI investiga secuestro de la madre de Savannah Guthrie en Arizona

A casi una semana del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, autoridades de Estados Unidos no habrían obtenido avances en las investigaciones.

En este sentido, según informó la periodista Michelle Rivera, el FBI solicitará el apoyo a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad en México, así como de otras dependencias de nuestro país.

De acuerdo con la información, hombres hasta ahora desconocidos ingresaron al domicilio de Nancy Guthrie, de donde fue sacada con violencia, sin conocer hasta el momento su paradero.