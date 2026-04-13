El medio estadounidense Fox News afirma que hay diálogo entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con las declaraciones de el teniente general retirado del ejército de Pakistán, Mohammed Saeed.

En una entrevista para Fox News Digital, dijo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán estuvieron más cerca del éxito de lo que se piensa y que la diplomacia aún está al alcance de lo dos países, en referencia a que el diálogo no estaría perdido como se asume.

“Ambas partes estuvieron muy cerca… incluso a centímetros de una solución”, dijo que el geberal pakistaní, e incluso dijo que la comunicación fue cordial y que hay “potencial suficiente para reanudarse” Mohammed Saeed. General de Pakistán

Con esa misma versión ha coincidido el primer ministro de Pakistaní, Shehbaz Sharif quien dijo en un discurso televisivo que “en este mismo momento... se están haciendo los esfuerzos necesarios para resolver los asuntos que aún quedan pendientes”.

Donald Trump asegura que Irán “llamó” y quiere llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en un diálogo con medios en la Casa Blanca que Irán “llamó” y quiere llegar a un acuerdo.

“La contraparte nos ha llamado, quieren llegar a un acuerdo... esta mañana nos llamó la gente apropiada y quieren llegar a un acuerdo” Donald Trump. Presidente Estados Unidos

El presidente ofreció atención a los medios de comunicación luego de que recibió comida a domicilio en la Casa Blanca para hablar sobre la eliminación del impuesto a las propinas en Estados Unidos.

Ahí dijo que el vicepresidente J.D. Vance hizo un trabajo extraordinario en las negociaciones en Islamabad, Pakistán, pero insistió que no puede permitir chantajes de Irán.

Donald Trump centró el tema de las negociaciones en la insistencia de que Irán no debe poder un arma nuclear y Estados Unidos recogerá el uranio enriquecido.

Donald Trump asegura que liberación del estrecho de Ormuz es para beneficio del mundo

Sobre el estrecho de Ormuz dijo que presiona para su liberación sobre todo porque en un beneficio para el mundo y muchos países dependen de su paso por ahí.

Dijo que mientras muchos países lo necesitan, Estados Unidos tiene suficiente petróleo.