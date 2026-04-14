El gobierno de Irán amenazó con “detener” cualquier buque que se acerque al Estrecho de Ormuz, luego de que Estados Unidos anunciara que bloqueará el tráfico en los puertos iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que cualquier acercamiento militar en el Estrecho de Ormuz viola el alto al fuego que se pactó con Estados Unidos, por lo que serán detenidos.

“Cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el alto el fuego”. Guardia Revolucionaria de Irán

Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataque de Israel en Líbano (AP / AP)

Irán amenaza atacar buque si se acercan a Ormuz luego de bloqueo de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció que, desde este lunes 13 de abril, bloquearía el tránsito marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes, por lo que Irán respondió con una amenaza.

A través de un comunicado, Irán destacó que el Estrecho de Ormuz sigue bajo su control total, pero permanece abierto a embarcaciones no militares, mientras que las militares recibirán una “respuesta contundente”.

De acuerdo con la información, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) tomará el control de todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes, garantizando el paso en Ormuz.

Cabe mencionar que estas acciones se dan luego de que fracasaran las negociaciones para un alto al fuego definitivo, pues, según JD Vance, Irán se niega a dejar atrás sus planes nucleares.